Garlasco nuovi colpi di scena | il padre di Sempio parla di persecuzione mentre emergono nuovi dettagli e testimonianze
Non si fermano i colpi di scena che circondano l’omicidio di Garlasco: anche chi conosceva bene Sempio rilascia dichiarazioni sconcertanti, mentre continua il ping pong di insinuazioni e smentite. L’amico di Sempio. A gettare benzina sul fuoco è stato Roberto Freddi, amico di Andrea Sempio e Marco Poggi ai tempi dell’omicidio di Chiaranel 2007. Intervenendo alla trasmissione di Massimo Giletti, “Lo stato delle cose”, Freddi ha rilasciato una dichiarazione sullo scontrino che ha destato stupore: «Lo scontrino? Possibile che non lo capisce nessuno? Non è un alibi, è un indizio». Su Alberto Stasi ha poi aggiunto: «L’indagine è partita perché chi adesso è in carcere, a torto o a ragione, se l’è andata a cercare. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: garlasco - nuovi
Garlasco, è partita la caccia ad Ignoto 3: tamponi ai conoscenti di Chiara. Il criminologo: “Subito nuovi protocolli per i reperti”
Garlasco, la notizia ufficiale dai nuovi accertamenti sul Dna
Garlasco, poco fa la notizia ufficiale: la scoperta dai nuovi accertamenti
Nuovi elementi sul caso Garlasco emergono dalle intercettazioni fatte ascoltare mercoledì durante la trasmissione Chi l’ha visto? - facebook.com Vai su Facebook
Caso #Garlasco. Alla luce dei nuovi sviluppi investigativi, ricostruiamo il delitto di Chiara Poggi. la condanna di Alberto Stasi, l'entrata in scena di Sempio. la domanda che si fanno tutti: Stasi è innocente? con @dilegiuffri, giornalista di Skytg24. #NonStopNe - X Vai su X
Perché credo che la nuova indagine sul delitto di Garlasco possa portare ad esiti molto differenti - La nuova indagine sul delitto di Garlasco, con l'ex procuratore Venditti indagato per corruzione e nuovi elementi su Andrea Sempio, potrebbe cambiare gli esiti del caso ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Garlasco, svolta choc: a casa Sempio è spuntato il pc introvabile (1 / 2) - Diciotto anni dopo il delitto di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna nuovamente al centro della cronaca giudiziaria. Si legge su donna.fidelityhouse.eu