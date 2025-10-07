Garlasco l' ex maresciallo Giuseppe Spoto | Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio

A "Quarto Grado" l'intervista esclusiva a Giuseppe Spoto: "Non avrei mai venduto il mio onore e la mia divisa per niente al mondo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, l'ex maresciallo Giuseppe Spoto: "Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio"

In questa notizia si parla di: garlasco - maresciallo

Delitto di Garlasco, Paolo Larceri ex legale del maresciallo Marchetto critico sull'autopsia "ballerina"

Delitto di Garlasco, l'ex maresciallo Marchetto: "Io, figura scomoda nell'inchiesta"

Garlasco, il filone Venditti. I sospetti sul maresciallo Silvio Sapone: “Quelle intercettazioni non le ho ascoltate io”

Un documento datato 14 agosto 2007, il giorno dopo l’omicidio di Chiara Poggi, riaccende i dubbi e alimenta il dibattito sul caso Garlasco. A “Quarto Grado” parla anche l’ex maresciallo Spoto, tra versioni contrastanti e accuse respinte - X Vai su X

Nella puntata di venerdì sera di Quarto Grado si è parlato di un presunto secondo scontrino del parcheggio, risalente al giorno dopo l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ma c'è stata anche un'intervista a Giuseppe Spoto, l'ex maresciallo dei carabinieri che v - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, parla l’ex maresciallo Giuseppe Spoto: “Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio” - “Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio: non avrei mai venduto il mio onore e la mia divisa per nulla al mondo”. Scrive blitzquotidiano.it

Garlasco, Nuzzi frena Lovati: "Non scherziamo su questo". Le interviste a Spoto e Sapone accendono i social: "Tante ca**ate" - Nella puntata del 3 ottobre 2025 tante novità sull'indagine su Andrea Sempio e le parole inedite di Giuseppe Spoto, l'ex maresciallo che si occupò delle intercettazioni ... Riporta libero.it