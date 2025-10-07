Garlasco l' avvocato di Sempio e la frase choc su Yara Gambirasio Cosa ha detto

L'ultima puntata di "Falsissimo" di Fabrizio Corona continua a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che ad essere intervistato dall'ex re dei paparazzi è Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, il quale rilascia sempre dichiarazioni non banali: a parte qualche considerazione sul caso Garlasco, come la questione del DNA del suo assistito o la vicenda della presunta corruzione dell'ex procuratore di Pavia Venditti, l'avvocato ha espresso un proprio parere sul caso dell'omicidio di Yara Gambirasio, sollevando un vero polverone. "Ha mai parlato da solo con Andrea Sempio?", domanda Corona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, l'avvocato di Sempio e la frase choc su Yara Gambirasio. Cosa ha detto

In questa notizia si parla di: garlasco - avvocato

