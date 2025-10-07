Garlasco la versione di Roberto Freddi amico di Andrea Sempio sullo scontrino | Non è un alibi è un indizio

Secondo uno degli storici amici di Andrea Sempio, Roberto Freddi, lo scontrino del parcheggio non è un alibi ma un indizio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, la versione di Roberto Freddi amico di Andrea Sempio sullo scontrino: "Non è un alibi, è un indizio"

In questa notizia si parla di: garlasco - versione

Garlasco, cosa non torna nella versione di Sempio: le incongruenze tra il racconto in Tv e il verbale

Delitto di Garlasco, la nuova versione di Sempio a Quarto Grado: “Il malore? Non svenni, ero solo ovattato”. E lo scontrino? “Consegnato dopo”

Delitto di Garlasco, l'avvocato Lovati e la versione sul killer di Chiara Poggi: "Né Sempio né Stasi"

A #QuartoGrado la versione di #Garofano: "Ecco perché ho lasciato #Sempio". La reazione in studio #garlasco - X Vai su X

NUOVA LETTERA DAL FARWEST 40 mila euro in contanti. Un avvocato che cambia versione ogni giorno. Una smentita clamorosa in diretta TG1. E adesso l’ombra del DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. Cosa sta succedendo davvero nel caso Garlasco? Vai su Facebook

Garlasco, chi è Roberto Freddi e cosa ha detto sull'amico Andrea Sempio e lo scontrino del parcheggio - L'amico di Sempio torna a parlare del delitto di Garlasco a "Lo Stato delle cose", programma condotto da Giletti su Rai Tre. Come scrive tag24.it

Garlasco, l'amico di Andrea Sempio spara a zero: “Stasi attirò l'attenzione, lasciate perdere le indagini del 2008”. Le ultime dalla tv - Intervistato a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, Roberto Freddi ha ripercorso alcune incongruenze del caso Poggi, dallo scontrino all’interrogatorio ... Lo riporta libero.it