Garlasco la mamma di Sempio nei guai | Querelata dai Poggi
Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, continua a generare accuse e sospetti. Durante la trasmissione "Lo Stato delle Cose", condotta da Massimo Giletti, Roberto Freddi, amico di Andrea Sempio e Marco Poggi all’epoca del delitto, ha acceso i riflettori su Sempio. Sullo scontrino del parcheggio, considerato un possibile alibi, Freddi ha dichiarato: "Lo scontrino? Possibile che non lo capisce nessuno? Non è un alibi, è un indizio". Riguardo ad Alberto Stasi, condannato per l’omicidio, ha aggiunto: "L’indagine è partita perché chi adesso è in carcere, a torto o a ragione, se l’è andata a cercare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: garlasco - mamma
Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: «Mio figlio non ha lasciato impronte nella villetta perché non ha ucciso Chiara Poggi»
Garlasco, la mamma di Sempio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Lo scontrino? Non andai io a Vigevano”
“La verità su mio figlio”. Garlasco, parla la mamma di Sempio: “Suo sudore in casa è possibile”
Intercettazione di #mattino5 su #Garlasco Vigilia dell’interrogatorio. Giuseppe Sempio e Andrea escono dallo studio legale. La mamma li aspetta in auto. Entrano. Lei chiede: «Ma vi ha dato degli altri soldi?» Il marito risponde: «No, ha dato il coso da…». Mi pa - X Vai su X
Omicidio di Garlasco, dal primo esposto del dicembre 2016 da parte della mamma di Alberto Stasi alle intercettazioni tra padre e figlio, fino alle domande nell’interrogatorio e le decisioni del Procuratore. La nuova inchiesta nel 2020 e di nuovo la chiusura deci - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la madre di Andrea Sempio nei guai: «Querelata dall'avvocato dei Poggi». Il padre attacca: «Siamo perseguitati» - L'ultimo ad accedere a sorpresa un faro su Andrea Sempio è Roberto Freddi, che ... Da msn.com
«Siamo perseguitati», la madre di Andrea Sempio nei guai: «Querelata dall'avvocato dei Poggi» - L'ultimo ad accedere a sorpresa un faro su Andrea Sempio è Roberto Freddi, che faceva ... Si legge su msn.com