Il caso di Garlasco continua a essere un vortice di accuse, sospetti e colpi di scena. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la vicenda giudiziaria non smette di produrre rivelazioni e tensioni. L’ultima, inaspettata, arriva dal programma Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, dove un testimone vicino ai protagonisti del caso ha acceso un nuovo faro su Andrea Sempio, l’amico di Marco Poggi finito più volte al centro delle indagini. Leggi anche: Garlasco: “Il dna di Sempio sotto le unghie di Chiara”. Chi lo dice Leggi anche: Garlasco, De Rensis e Giletti ai ferri corti: scontro duro a “Lo stato delle cose” Lo scontrino di Sempio: “Non è un alibi, è un indizio”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, la madre di Sempio nei guai: accuse gravi