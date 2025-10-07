Garlasco il nuovo colpo di scena è sulla mamma di Andrea Sempio

Il caso di Garlasco, a distanza di diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua ad alimentare tensioni, sospetti e nuove dichiarazioni destinate a riaccendere il dibattito pubblico. Nelle ultime ore, la vicenda si è ulteriormente complicata con l’intervento di Roberto Freddi, amico sia di Andrea Sempio che di Marco Poggi, il fratello della vittima. Ospite della trasmissione “Lo Stato delle Cose”, condotta da Massimo Giletti su Rai 3, Freddi ha lanciato un commento che ha lasciato il pubblico interdetto, gettando nuova benzina su un caso già incandescente. A lui è stato chiesto del celebre scontrino del parcheggio di Andrea Sempio, elemento che in passato era stato considerato un possibile alibi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it