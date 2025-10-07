Garlasco il legale di Sempio da Corona | bufera per le frasi choc su Yara Gambirasio e Renato Bossetti
"Uno spettacolo orribile dal punto di vista professionale e umano. Massimo Lovati ha buttato fango su Yara Gambirasio, una ragazzina che non si può difendere da parole ignobili; ha parlato senza conoscere nessun atto del processo sull'omicidio Di Brembate e non ha mostrato rispetto né per l'essere umano Massimo Bossetti, né per la giustizia pensando che sia uno show dove sparare sempre più alto, o meglio più in basso". Claudio Salvagni, legale dell'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è "disgustato" dalle ultime dichiarazioni del collega Lovati che - in un colloquio con Fabrizio Corona - "è andato oltre ogni limite, anche quello del ridicolo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Garlasco, il legale di Sempio da Corona: bufera per le frasi choc su Yara Gambirasio e Renato Bossetti - Intervistato a “Falsissimo”, l’avvocato Massimo Lovati ha parlato anche dell’omicidio di Brembate: ecco cosa ha detto. ilgiorno.it scrive
Garlasco, il legale di Bossetti: “Lovati da Corona? Fango su Yara, disgustato” - Massimo Lovati ha buttato fango su Yara Gambirasio, una ragazzina che non si può difendere da parole ignobili; ha parla ... Scrive msn.com