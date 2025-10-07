Garlasco il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi | un clamoroso ribaltone

Il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi. Lo dice la difesa di Alberto Stasi, ma anche la Procura di Pavia e, con ogni sorta di probabilità, potrebbe dirlo anche la genetista incaricata dal gip. Eppure tutto questo potrebbe non bastare. Complice il complesso quadro descritto dal giudice Giuseppe Gennari. L'esperto di prova scientifica ha spiegato per Sistema penale.it come stanno ad oggi le cose. Nel processo penale, infatti, il genetista produce un dato scientifico e il giudice ne trae il significato probatorio e lo combina con le altre prove. Con gli attuali mezzi a disposizione, però, è possibile amplificare tracce di materiale esiguo, "sporco" e di matrice indefinita (sangue, sperma, sudore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

