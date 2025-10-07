Garlasco | Il dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Chi lo dice

– Una nuova ombra si allunga sul caso che da diciassette anni divide opinione pubblica e magistratura. Una traccia di Dna sotto le unghie della vittima, materiale biologico che, se confermato, potrebbe ribaltare l’intera ricostruzione giudiziaria. Ma come spesso accade nelle indagini genetiche, la verità non è mai soltanto nei numeri, e l’interpretazione dei dati può fare la differenza tra una prova e un indizio. Il Dna in questione, secondo i legali della difesa di Alberto Stasi, ma anche secondo la stessa Procura di Pavia, apparterrebbe ad Andrea Sempio, oggi unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

