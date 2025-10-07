Garlasco | Il dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Chi lo dice

Tvzap.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Una nuova ombra si allunga sul caso che da diciassette anni divide opinione pubblica e magistratura. Una traccia di Dna sotto le unghie della vittima, materiale biologico che, se confermato, potrebbe ribaltare l’intera ricostruzione giudiziaria. Ma come spesso accade nelle indagini genetiche, la verità non è mai soltanto nei numeri, e l’interpretazione dei dati può fare la differenza tra una prova e un indizio. Il Dna in questione, secondo i legali della difesa di Alberto Stasi, ma anche secondo la stessa Procura di Pavia, apparterrebbe ad Andrea Sempio, oggi unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

garlasco il dna di sempio sotto le unghie di chiara chi lo dice

© Tvzap.it - Garlasco: “Il dna di Sempio sotto le unghie di Chiara”. Chi lo dice

In questa notizia si parla di: garlasco - sempio

Gli amici di Sempio (non indagati), gli alibi del 13 agosto 2007 e il racconto agli inquirenti. Ecco i ragazzi della “comitiva” di Garlasco

Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”

Garlasco, nuove indagini sull’impronta 33: l’avvocato di Sempio rompe il silenzio

garlasco dna sempio sottoGarlasco, la criminologa Anna Vagli: "Solo ombre". La stoccata dal Dna al foglietto di Sempio - Una traccia non ha calendario, non porta l’ora in cui è stata lasciata”. Segnala iltempo.it

garlasco dna sempio sottoGarlasco, perché il consulente Palmegiani diceva che sotto le unghie di Chiara Poggi ci fosse il dna di Sempio - Armando Palmegiani, nuovo consulente di Sempio, sembra aver ritrattato la tesi del Dna sotto le unghie di Chiara Poggi, al centro del caso Garlasco ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Dna Sempio Sotto