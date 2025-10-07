Garlasco | Il carabiniere condannato e la pm si incontravano in un motel

Il maresciallo Scoppetta ha utilizzato 34 volte le camere di un albergo a ore, pagando un prezzo di favore. E l’ex aggiunto Venditti ha acquistato per 20.000 euro l’Audi Q5 noleggiata per circa due anni dalla Procura. 🔗 Leggi su Laverita.info

"Sì, pronto?", "Sono il carabiniere". Spunta l'intercettazione esclusiva su Garlasco

Garlasco, l'audio delle telefonate intercettate tra Andrea Sempio e il carabiniere Spoto

Garlasco, il carabiniere Silvio Sapone: «Andrea Sempio? L'ho visto due volte, mai avuto contatti con lui né con i genitori»

garlasco carabiniere condannato pmGarlasco, il mistero dei suicidi/ L’ex Carabiniere: “Non c’era nessun collegamento con Chiara Poggi” - Garlasco, a Storie Italiane il mistro dei suicidi: secondo un'ex carabiniere non c'è nessun collegamento con l'omicidio di Chiara Poggi ... Si legge su ilsussidiario.net

Politici, amanti, corruzione. C’è un altro fascicolo sull’ex pm di Garlasco - A chiamarla in causa un «pentito» che ha parlato pure di «pizzini» consegnati al leghista Ciocca ... Lo riporta panorama.it

