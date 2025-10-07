Garlasco De Rensis e Giletti ai ferri corti | scontro duro a Lo stato delle cose

Tvzap.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv. Garlasco, De Rensis e Giletti ai ferri corti: vengono fuori cose pesantissime – La trasmissione Lo Stato delle Cose, condotta da Massimo Giletti e trasmessa lunedì 6 ottobre 2025 su Rai 3, ha riportato l’attenzione su uno dei casi di cronaca più complessi degli ultimi decenni: il caso Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi. L’appuntamento ha visto la partecipazione, in collegamento video, degli avvocati Antonio De Rensis e Massimo Lovati, rappresentanti legali rispettivamente di Alberto Stasi e Andrea Sempio, oltre alla presenza in studio della giornalista Ilenia Petracalvina. L’atmosfera si è fatta subito tesa, con scontri verbali, scambi di accuse e dichiarazioni inedite che hanno alimentato nuovi interrogativi sulla vicenda. 🔗 Leggi su Tvzap.it

garlasco de rensis e giletti ai ferri corti scontro duro a lo stato delle cose

© Tvzap.it - Garlasco, De Rensis e Giletti ai ferri corti: scontro duro a “Lo stato delle cose”

In questa notizia si parla di: garlasco - rensis

Garlasco, De Rensis crolla in tv: "Mi arrendo, non parlo più"

Garlasco, l'avvocato De Rensis: "Stasi spera ancora che si arrivi alla verità"

Garlasco, l’avvocato De Rensis parla di Alberto Stasi: la rivelazione sulla nuova indagine

garlasco de rensis gilettiGarlasco, Giletti senza freni con De Rensis: "È contento, avvocato?". E la querela alla madre di Sempio - Nella puntata del 6 ottobre de Lo Stato delle Cose, qualche scontro verbale con De Rensis, Giletti e Lovati e piccole rivelazioni: cosa è successo ... Lo riporta libero.it

garlasco de rensis gilettiGarlasco in TV, arriva la svolta: il PC ritrovato, i due carabinieri e il nuovo alibi di Sempio - Emergono nuovi dettagli ‘sfuggiti’ nelle prime indagini: gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti ... Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco De Rensis Giletti