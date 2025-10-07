Garlasco De Rensis e Giletti ai ferri corti | scontro duro a Lo stato delle cose
News tv. Garlasco, De Rensis e Giletti ai ferri corti: vengono fuori cose pesantissime – La trasmissione Lo Stato delle Cose, condotta da Massimo Giletti e trasmessa lunedì 6 ottobre 2025 su Rai 3, ha riportato l’attenzione su uno dei casi di cronaca più complessi degli ultimi decenni: il caso Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi. L’appuntamento ha visto la partecipazione, in collegamento video, degli avvocati Antonio De Rensis e Massimo Lovati, rappresentanti legali rispettivamente di Alberto Stasi e Andrea Sempio, oltre alla presenza in studio della giornalista Ilenia Petracalvina. L’atmosfera si è fatta subito tesa, con scontri verbali, scambi di accuse e dichiarazioni inedite che hanno alimentato nuovi interrogativi sulla vicenda. 🔗 Leggi su Tvzap.it
