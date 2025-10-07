L’idea dell’intelligenza artificiale nel cinema non è una novità. Alcuni la sostengono, altri no. Lo sciopero del SAG-AFTRA di 118 giorni avvenne in risposta alla crescente richiesta da parte dei dirigenti degli studi cinematografici di sostenere un ruolo più importante dell’intelligenza artificiale nei processi creativi dei film. Ma sembra che se l’intelligenza artificiale rappresenti o meno la fine del cinema come lo conosciamo sia ancora oggetto di dibattito. Sebbene sia stato firmato un accordo e lo sciopero sia terminato, l’opinione generale era che la vera battaglia sull’intelligenza artificiale a Hollywood fosse solo all’inizio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gareth Edwards, il regista di Rogue One e The Creator, è a favore dell’IA nel cinema