Il gaming è un settore che macina un fatturato da record, e che si contraddistingue in special modo per il successo del comparto mobile. Ci si trova di fronte ad una serie di dati davvero strabilianti, capaci di infrangere record su record anno dopo anno. Dati che meritano di essere approfonditi, insieme allo studio delle nicchie di maggior successo nel gaming da device mobile. I dati sul gaming e il dominio del mobile: Nel 2024 il mercato globale del mobile gaming ha raggiunto un valore di 111,4 miliardi di dollari, secondo i dati di Data.ai e IDC. L’andamento conferma una crescita che non mostra segni di rallentamento, e che porterà il settore a superare i 140 miliardi di dollari entro il 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gaming, mobile protagonista: dai dati ai settori maggiormente coinvolti