Gaming mobile protagonista | dai dati ai settori maggiormente coinvolti
Il gaming è un settore che macina un fatturato da record, e che si contraddistingue in special modo per il successo del comparto mobile. Ci si trova di fronte ad una serie di dati davvero strabilianti, capaci di infrangere record su record anno dopo anno. Dati che meritano di essere approfonditi, insieme allo studio delle nicchie di maggior successo nel gaming da device mobile. I dati sul gaming e il dominio del mobile: Nel 2024 il mercato globale del mobile gaming ha raggiunto un valore di 111,4 miliardi di dollari, secondo i dati di Data.ai e IDC. L’andamento conferma una crescita che non mostra segni di rallentamento, e che porterà il settore a superare i 140 miliardi di dollari entro il 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: gaming - mobile
Xbox Cloud Gaming, i giochi seguiranno presto i giocatori su Xbox, PC e dispositivi mobile Windows
Samsung porta il suo nuovo Mobile Gaming Hub in Europa
Android domina il mercato del mobile gaming con il 70% degli utenti, ecco perché
l’Asus ROG Phone resta ancora oggi il miglior smartphone da gaming Potenza, display e prestazioni al top assoluto! #AsusROGPhone #ROGPhone #GamingSmartphone #MobileGaming #BestGamingPhone #AsusROG #Tech #mikyancona #mikyancona - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo smartphone da gaming REDMAGIC promette davvero bene #redmagic11pro - X Vai su X
Mobile Gaming, giochi con più ricavi e paesi con più download: i dati del 2023 - Il 2024 è appena iniziato, ma c'è ancora tempo per scoprire dati e statistiche relative all'anno appena concluso. Lo riporta everyeye.it