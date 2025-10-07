Gambizzano e tentano di uccidere un imprenditore per un debito | arrestati in 2
Due persone sono state arrestate perché accusate di aver tentato di uccidere un imprenditore a Montichiari (Brescia). L'uomo aveva contratto un importante debito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
