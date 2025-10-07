Galluzzo in fiera

Il quartiere di Galluzzo è pronto ad accogliere una giornata all'insegna della tradizione e della comunità con l'evento "Galluzzo in Fiera", che si terrà domenica 12 ottobre 2025 in Piazza Acciaioli. Dalle ore 8:00 alle 19:00, la piazza si animerà con bancarelle, espositori e un'atmosfera vivace. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

