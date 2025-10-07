Galbani festeggia i 100 anni dello stabilimento | Siamo il più grande d' Europa

Lo stabilimento Galbani (gruppo Lactalis) ha celebrato i cento anni dalla fondazione nelle scorse ore con una giornata dedicata alla memoria e al lavoro. Per l’occasione, il Comune di Corteolona (Pavia) ha intitolato la scuola primaria del paese all’azienda, riconoscendone il ruolo economico e. 🔗 Leggi su Today.it

