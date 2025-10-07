Galbani festeggia i 100 anni dello stabilimento | Siamo il più grande d' Europa

Lo stabilimento Galbani (gruppo Lactalis) ha celebrato i cento anni dalla fondazione nelle scorse ore con una giornata dedicata alla memoria e al lavoro. Per l’occasione, il Comune di Corteolona (Pavia) ha intitolato la scuola primaria del paese all’azienda, riconoscendone il ruolo economico e. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: galbani - festeggia

SAGRA DELL'UVA IL CENTENARIO Trenitalia corse aggiuntive In occasione dei festeggiamenti del 5 ottobre p.v. per il Centenario della Sagra dell'Uva, Trenitalia e Regione Lazio hanno predisposto alcune corse aggiuntive. L'elenco completo è disponibile al Vai su Facebook

In 5mila alla festa per i 100 anni della Galbani: a Corteolona il più grande caseificio al mondo - Un piccolo stabilimento che continuò a crescere fino a diventare, un secolo dopo, il più grande in Eur ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Galbani, 100 anni a Corteolona: con oltre 600 addetti è il sito più grande al mondo per produzione di mozzarelle - Il Comune ha intitolato la scuola media a Egidio Galbani, fondatore dell'azienda e figura emblematica di una lunga tradizione di eccelle ... Segnala msn.com