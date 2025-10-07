Galaxy e Galaxy 2 tornano su Switch | incanto intatto prezzo stellare

Due avventure spaziali tornano a incantare una nuova generazione, tra meraviglia intatta e discussioni sul prezzo. Il ritorno di Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 su Switch accende il dibattito: resta l’arte, cambia il contesto. E noi, davanti a questi classici, sentiamo ancora quell’impulso a perderci nelle stelle, pur con qualche riserva. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Galaxy e Galaxy 2 tornano su Switch: incanto intatto, prezzo stellare

In questa notizia si parla di: galaxy - galaxy

Guardians of the galaxy: il segreto su chi doveva essere lex luthor secondo james gunn

I prezzi dei display di Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 fanno davvero paura

Ultimi giorni per avere 100€ di sconto su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic

Galaxy Tab S10 FE al minimo! Samsung Galaxy Tab S10 FE, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 10.9" LCD, 5G, RAM 8GB, 128GB, 8.000 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana] Minimo Storico Oggi a soli 449,00€ invece di 669, - facebook.com Vai su Facebook

Samsung One UI 8, è partito il rollout sui Galaxy S22 europei - X Vai su X

Super Mario Galaxy 1 e 2 tornano su Switch 2: sono davvero passati 18 anni? - Le riedizioni dei due celebri platform 3D, ora su Switch 2, offrono grafica migliorata, controlli rinnovati e nuove modalità. Scrive everyeye.it

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2: ora disponibili con upgrade gratuito su Switch 2 - Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 sono ora disponibili in un’unica collezione per Nintendo Switch, con upgrade gratuito su Switch 2. Lo riporta vgmag.it