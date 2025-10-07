Gaia Tormena settimo titolo europeo nell’XCE

A Gibilterra la valdostana del Centro Sportivo Esercito domina il Campionato Europeo di Cross Country Eliminator, battendo la campionessa del mondo Sukhopalova e la ceca Pernická Sette volte regina. A soli 23 anni Gaia Tormena scrive un’altra pagina di storia del Cross Country Eliminator, vincendo a Gibilterra il suo settimo titolo europeo consecutivo. Dopo il secondo posto nelle qualifiche, l’azzurra del Centro Sportivo Esercito ha imposto la sua legge in tutte le fasi eliminatorie fino a una finale emozionante, disputata in condizioni di vento forte e temperature elevate. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it