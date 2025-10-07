Gaffe disastrosa di Giani dice che la Toscana confina con la Lombardia FdI lo fa nero | Tanta ambizione poca geografia video
“Allora, la Toscana confina con la Liguria, con la Lombardia, Emilia Romagna, poi Marche.” Così parlò Eugenio Giani a “Un giorno da pecora” su Radio1. Ma come, presidente..la Lombardia? E lui, il governatore uscente, imbarazzatissimo, guarda i conduttori Geppi Cucciaro e Giorgio Lauro “Non c’è la Lombardia.? No, non c’è. Ma in quale Toscana vive il governatore uscente e candidato per il secondo mandato alla guida di una regione di cui conosce a stento i confini? Il video esilarante è stato diffuso e commentato dalla pagina Fb di FdI in modo ironico e scanzonato. L’imbarazzo di Giani: “La Lombardia non c’è?. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: gaffe - disastrosa
Tg La7. . Trump su Erdogan alla casa Bianca: "Lui se ne intende di elezioni truccate, più di ogni altro..." https://tg.la7.it/esteri/gaffe-trump-erdogan-esperto-elezioni-truccate-25-09-2025-244876 - facebook.com Vai su Facebook
La gaffe clamorosa di #Tridico: quante sono le Province in #Calabria? Disastro in diretta tv #regionali #8settembre #m5s - X Vai su X