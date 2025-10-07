“Allora, la Toscana confina con la Liguria, con la Lombardia, Emilia Romagna, poi Marche.” Così parlò Eugenio Giani a “Un giorno da pecora” su Radio1. Ma come, presidente..la Lombardia? E lui, il governatore uscente, imbarazzatissimo, guarda i conduttori Geppi Cucciaro e Giorgio Lauro “Non c’è la Lombardia.? No, non c’è. Ma in quale Toscana vive il governatore uscente e candidato per il secondo mandato alla guida di una regione di cui conosce a stento i confini? Il video esilarante è stato diffuso e commentato dalla pagina Fb di FdI in modo ironico e scanzonato. L’imbarazzo di Giani: “La Lombardia non c’è?. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gaffe disastrosa di Giani, dice che la Toscana confina con la Lombardia. FdI lo fa nero: Tanta ambizione, poca geografia (video)