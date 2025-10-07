Roma, 7 ottobre 2025 – Un momento di grande prestigio ha illuminato la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, dove Gabriele Ferrieri, Presidente dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, è stato onorato con il Premio Drago. La cerimonia, tenutasi alle ore 14:00, si è svolta nell’ambito di un esclusivo convegno sulle imprese, organizzato su iniziativa del Senatore Francesco Silvestro in collaborazione con lo Studio Guarino. Il Premio Drago, istituito dalla testata giornalistica online Viesnews, celebra ogni anno personalità che si distinguono per impegno, competenza e dedizione nel loro ambito professionale, diventando modelli di ispirazione per la comunità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI, premiato al Senato con il prestigioso Premio Drago