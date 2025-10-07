Fusioni dei comuni in Alta Valtrebbia s’inizia a discuterne

Ilpiacenza.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insieme, i tre comuni, farebbero 700 abitanti, una cifra comunque bassa. Però c’è la volontà, almeno, di discuterne. Venerdì 10 ottobre, al ristorante “Due Valli” di Marsaglia, i comuni di Corte Brugnatella, Cerignale e Zerba affronteranno in pubblico un tema delicato: quello della fusione dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: fusioni - comuni

