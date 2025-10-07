Fusignano in servizio 3 infermieri di comunità
A Fusignano sono entrati in servizio 3 infermieri di comunità, si tratta del primo caso in Bassa Romagna che vede a regime il numero di infermieri previsti dal decreto ministeriale, in base al numero di abitanti. Per spiegare meglio questa figura si è svolta un’assemblea nei giorni scorsi presso il Centro Culturale ‘Il Granaio’ (nella foto). L’incontro, organizzato dall’Azienda Usl della Romagna con il patrocinio del Comune di Fusignano, è stato realizzato con lo scopo di far conoscere e promuovere una nuova figura progettata per migliorare l’assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri, anche in fase di prevenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
