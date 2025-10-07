Furto in un negozio di cosmetici a Salerno | denunciato 56enne si cerca il complice
Un rumeno di 56 anni, giò noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per furto aggravo in concorso. I fatti risalgono al 4 ottobre scorso, quando gli equipaggi della Squadra Voltante, diretti dal Vice Questore della Polizia di Stato Lara Cianciulli, sono intervenuti presso un noto esercizio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: furto - negozio
