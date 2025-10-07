Furto in un esercizio commerciale | la Polizia di Stato denuncia un cittadino straniero

Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato, con equipaggi della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Salerno, diretti dal Vice Questore della Polizia di Stato dott.ssa Lara Cianciulli, è intervenuta presso un noto esercizio commerciale della città, a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112 che segnalava un furto in atto. L’intervento, riconducibile ai servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno e finalizzati al contrasto dei fenomeni predatori, ha consentito di denunciare in stato di libertà un cittadino rumeno di 56 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di furto aggravato in concorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto in un esercizio commerciale: la Polizia di Stato denuncia un cittadino straniero

