Furti e rapine in serie in provincia di Siena e Arezzo arrestato a Napoli ladro 35enne

Arrestato a Napoli un 35enne accusato di furti e rapine tra Arezzo e Siena: individuato a Casalnuovo dopo indagini della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furti e rapine in serie in provincia di Siena e Arezzo, arrestato a Napoli ladro 35enne

