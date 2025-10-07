Furti di auto di lusso dei Vip tra Forte dei Marmi e Cortina | la banda dell’Est Europa e il traffico verso Dubai

Una lunga scia di furti silenziosi, auto di lusso sparite nel nulla dalle località più esclusive d’Italia, Forte dei Marmi, Viareggio, Cortina appartenenti a Vip e facoltosi uomini d'affari. Sembrava quasi un mistero. In realtà, dietro a quei furti si muoveva una vera e propria organizzazione criminale internazionale, capace di agire con precisione chirurgica e di piazzare i veicoli rubati dall’altra parte del mondo, a Dubai, dove venivano rivenduti per cifre astronomiche. A mettere fine a questo traffico sono stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia, che hanno appena concluso l’indagine “ Palma ”, durata mesi e culminata con un blitz internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furti di auto di lusso dei Vip tra Forte dei Marmi e Cortina: la banda dell’Est Europa e il traffico verso Dubai

