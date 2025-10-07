Furioso contro l' ex suocero distrugge il suo ristorante con l' auto Manovre spericolate poi una mazza chiodata | panico nel locale

Scene di panico nel ristorante-pizzeria. È stato arrestato ieri dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio l'uomo di 45 anni che, nel pomeriggio di domenica 5 ottobre, ha prima scatenato il caos e poi ha sfondato con la sua Smart la vetrata del locale "La compagnia del Concord" nel quartiere. 🔗 Leggi su Today.it

