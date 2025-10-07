In altri tempi recenti, quelli scanditi dall'ultimo Milan finito addirittura ottavo, lo 0 a 0 di domenica a Torino, nella tana della Juve, avrebbe procurato un clima di sottile soddisfazione, riecheggiato in qualche commento comparso a caldo sui social. Ma i tempi, per fortuna del nuovo Milan, sottoposto a una cura energica per il recupero delle radici migliori, sono cambiati e non soltanto per merito dei risultati e dei 13 punti collezionati con il terzo posto. Sono cambiati gli stati d'animo, il metro di giudizio, gli obiettivi da raggiungere e di conseguenza anche il valore da dare a un risultato di apparente utilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Furia Max, vuole un Milan che non si dia mai pace. Vero Leao?