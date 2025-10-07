Funerali di Mettini e Nucheli l'addio dell'Aeronautica militare | Volate in alto tra le stelle

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cordoglio, lutto e silenzio ai funerali di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli, i due militari morti nell'incidente aereo a Sabaudia. Oggi la cerimonia alla presenza delle autorità militari tra cui il ministro della Difesa Guido Crosetto, civili e religiose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

