Funerali di Mettini e Nucheli l'addio dell'Aeronautica militare | Volate in alto tra le stelle

Cordoglio, lutto e silenzio ai funerali di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli, i due militari morti nell'incidente aereo a Sabaudia. Oggi la cerimonia alla presenza delle autorità militari tra cui il ministro della Difesa Guido Crosetto, civili e religiose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: funerali - mettini

Funerali di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli, il 7 ottobre addio ai militari morti nell’incidente aereo

Funerali di Stato per Lorenzo Nucheli e il Colonnello Mettini: l’ultimo saluto martedì

Martedì al 70° stormo i funerali del colonello Simone Mettini e dell'allievo pilota Lorenzo Nucheli

Fissati i funerali dei due militari rimasti uccisi nell'incidente aereo: martedì l'ultimo saluto al colonnello Mettini e all'allievo pilota Nucheli - facebook.com Vai su Facebook

Martedì al 70° stormo i funerali del colonello Simone Mettini e dell'allievo pilota Lorenzo Nucheli https://ift.tt/pdKXZY3 https://ift.tt/reyHQWO - X Vai su X

Funerali di Mettini e Nucheli, l’addio dell’Aeronautica militare: “Volate in alto tra le stelle” - Cordoglio, lutto e silenzio ai funerali di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli, i due militari morti nell'incidente aereo a Sabaudia ... Scrive fanpage.it

Camera ardente per l’addio al colonnello Mettini e al giovane pilota Nucheli - Domani funerali al 70° Stormo e lutto cittadino a Latina e Serrone ... Lo riporta rainews.it