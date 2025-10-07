Fumo sulla Striscia di Gaza nel secondo anniversario del 7 ottobre

Roma, 7 ott. (askanews) - Fumo si leva sopra la Striscia di Gaza settentrionale nel giorno in cui Israele commemora il secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre 2023, mentre Hamas e i negoziatori israeliani conducono colloqui indiretti per porre fine alla guerra di due anni, sulla base del piano di pace proposto dagli Stati Uniti. L'esercito israeliano ha riferito che un razzo è stato lanciato dal Nord contro la comunità di confine israeliana di Netiv Haasara, senza causare feriti, hanno spiegato le Idf. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fumo sulla Striscia di Gaza nel secondo anniversario del 7 ottobre

