Fumo si leva sopra la Striscia di Gaza settentrionale nel giorno in cui Israele commemora il secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre 2023, mentre Hamas e i negoziatori israeliani conducono colloqui indiretti per porre fine alla guerra di due anni, sulla base del piano di pace proposto dagli Stati Uniti. L'esercito israeliano ha riferito che un razzo è stato lanciato dal Nord contro la comunità di confine israeliana di Netiv Haasara, senza causare feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fumo su Striscia di Gaza nel secondo anniversario del 7 ottobre