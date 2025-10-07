fulminacci il nuovo singolo si intitola niente di particolare

Fulminacci è pronto ad aggiungere il terzo tassello al mosaico che formerà il prossimo album e si tratta del nuovo singolo Niente di particolare. Dopo i singoli Casomai e Sottocosto, Fulminacci è pronto ad aggiungere il terzo tassello al mosaico: il nuovo singolo Niente di particolare (Maciste DischiWarner Music Italy) sarà disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 10 ottobre. Il cantautore racconta una relazione vissuta con intensità diversa da chi la abita: da un lato l’entusiasmo e la profondità di chi ci crede davvero, dall’altro la leggerezza disincantata di chi la vive come una parentesi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

