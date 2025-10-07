Fullmetal Alchemist | Brotherhood ritorna al cinema con la Special Edition per il 15° anniversario
Per celebrare i quindici anni di Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Dynit e Adler Entertainment lanciano una versione cinematografica speciale, pronta a conquistare i fan e a incantare una nuova generazione di spettatori. Per il quindicesimo anniversario di Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Dynit e Adler Entertainment portano nei cinema italiani una Special Edition in sei episodi rimontati per il grande schermo. L'anteprima mondiale sarà a Lucca Comics & Games 2025, con il regista Yasuhiro Irie come ospite d'onore. Un ritorno in sala tra mito e memoria dell'anime cult C'è qualcosa di profondamente simbolico nel riportare Fullmetal Alchemist: Brotherhood al cinema: un ciclo che si chiude e si rinnova, come il principio dello Scambio Equivalente che muove la serie stessa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
