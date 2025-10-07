Fugge con il monopattino e si libera di hashish e cocaina | inseguimento della Polizia in viale della Libertà
Inseguimento martedì pomeriggio lungo viale della Libertà. Tutto ha avuto inizio quando un giovane nordafricano, già noto alle forze dell’ordine e con provvedimento di espulsione, si è sottratto al controllo degli agenti del Reparto prevenzione crimine di Bologna. Durante la fuga, con un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: fugge - monopattino
Spacca il vetro dell'auto con un martelletto e fugge con il monopattino rubato
Torino, scippa collanine e fugge col monopattino: 23enne incastrato dopo due colpi, fermato davanti a un kebab
Ladro in monopattino danneggia alcune auto e fugge dai carabinieri prima di essere denunciato
Fugge, poi urta un'auto e precipita dalle scale. È successo a Napoli, in via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta - facebook.com Vai su Facebook
#napoli, fugge al #controllo ed investe carabiniere con lo #scooter: ferito ad una spalla, trasportato in ospedale - X Vai su X
Fugge tra le vie di Bari Vecchia in monopattino per sottrarsi all'alt della polizia: il rampollo Capriati patteggia 8 mesi di reclusione - Otto mesi di reclusione per aver tentato di sottrarsi ad un controllo della Polizia prima a bordo di un’auto a noleggio e poi a bordo di un monopattino nei vicoli di Bari Vecchia. Da lagazzettadelmezzogiorno.it