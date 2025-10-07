Fugge con il monopattino e si libera di hashish e cocaina | inseguimento della Polizia in viale della Libertà

Inseguimento martedì pomeriggio lungo viale della Libertà. Tutto ha avuto inizio quando un giovane nordafricano, già noto alle forze dell’ordine e con provvedimento di espulsione, si è sottratto al controllo degli agenti del Reparto prevenzione crimine di Bologna. Durante la fuga, con un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it