Fuga rocambolesca in auto per evitare i Carabinieri 36enne in manette

Modenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla guida di un’utilitaria, non si è fermato all’alt intimato dai Carabinieri ed è stato arrestato dopo un pericoloso inseguimento. E' accaduto il 30 settembre scorso nel centro di Vignola, dove i militari della Tenenza erano impegnati in un normale servizio.Lo straniero ha dato vita ad una fuga. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fuga - rocambolesca

Furto nell'ex stamperia a Como, 30enne catturato e arrestato dopo una rocambolesca fuga a piedi

Firenze, fuga rocambolesca e arresto: 41enne bloccato con hashish, accusato di resistenza

Fuga rocambolesca sul Lario . Condannato a sei mesi

Auto non si ferma all'alt dei Carabinieri e rompe una tubazione: fuga di gas a Isernia - Intervento dei Vigili del fuoco ieri sera a Isernia, in via Ponzio, per riparare i guasti causati da un un automobilista. Secondo rainews.it

Ruba auto, provoca incidente e si dà alla fuga: denunciato - I Carabinieri della Stazione di Orvinio hanno denunciato un cittadino nordafricano, da tempo residente in Sabina, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di ricettazione. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Fuga Rocambolesca Auto Evitare