Fuga di gas a Colli Aniene | evacuati gli abitanti di una palazzina

Romatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuga di gas a Roma, nella zona di Colli Aniene. Da qui la necessità di evacuare a scopo precauzionale gli abitanti di una palazzina. L'intervento è avvenuto questa mattina - martedì 7 ottobre - in via Grotta di Gregna. Durante alcuni lavori di manutenzione stradale di una porzione di rete. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: fuga - colli

