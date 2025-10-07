Fuga di gas a Colli Aniene | evacuati gli abitanti di una palazzina
Fuga di gas a Roma, nella zona di Colli Aniene. Da qui la necessità di evacuare a scopo precauzionale gli abitanti di una palazzina. L'intervento è avvenuto questa mattina - martedì 7 ottobre - in via Grotta di Gregna. Durante alcuni lavori di manutenzione stradale di una porzione di rete. 🔗 Leggi su Romatoday.it
