Frosinone sempre più vecchia | in molti comuni il triplo degli anziani rispetto ai bambini
L'equilibrio tra le generazioni è sempre più fragile, anche nella provincia di Frosinone. Mentre la popolazione invecchia rapidamente, il numero di bambini e giovani continua a diminuire, con conseguenze evidenti sul piano sociale, economico e politico.Secondo i dati elaborati da Openpolis.
Isolato dopo l'addio di Polverini, l'ex azzurro Samuel Battaglini torna nella sua "vecchia casa" politica: la Lega. Al suo fianco nove amministratori e un drappello di giovani militanti. Conseguenze su Provinciali e Comune di Frosinone.
Frosinone, stazione: riapre il sottopasso. Torna il cantiere per il Brt - Riapre il sottopasso pedonale della stazione mentre diventa a senso unico il tratto di via Marittima tra l'incrocio di viale Europa e quello tra viale Mazzini e via Moro.