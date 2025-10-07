Frosinone lavoro nero e sicurezza assente | sospese tre attività commerciali

Controlli dell’Ispettorato del Lavoro: quattro titolari denunciate, sanzioni per oltre 40mila euro Cassino, Sora e Frosinone nel mirino dei Carabinieri del NIL: emerse gravi irregolarità su sicurezza e lavoro nero. Nel corso dell’ultimo mese, i Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Frosinone hanno passato al setaccio diverse attività commerciali nei comuni di Cassino, Sora e Frosinone. I controlli, mirati a contrastare il lavoro sommerso e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza, hanno portato a scoprire violazioni in quattro esercizi, gestiti da tre cittadine cinesi e una italiana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

