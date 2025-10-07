Fronte Est l’Italia manda gli Eurofighter
Cambio di assetto per la missione Nato Eap (Enhanced Air Policing), appunto di Polizia aerea, in corso ai confini Est dell’Europa. Rientreranno in Italia gli F-35 impegnati nel ruolo di intercettori e saranno sostituiti con gli Eurofighter, anche questi utili per la sorveglianza e la difesa dei confini orientali. Con la cerimonia del passaggio di consegne si è infatti conclusa la missione del “Task Group Lighting” che ha operato per due mesi in Estonia con i Joint Strike Fighter, missione per la quale sono state compiute oltre 150 sortite per un totale di circa 300 ore di volo. Durante i voli sono state condotte numerose intercettazioni di velivoli non identificati ed è stato impiegato anche il velivolo Gulfstream G-550 Caew in forza con la nostra Aeronautica ed equipaggiato per la sorveglianza aerea e le attività di ricerca econtrollo, nonché il sistema missilistico SampT per la protezione da effettori come missili e altri velivoli. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: fronte - italia
Meteo, un nuovo fronte perturbato sull’Italia
Zee, l’Italia inizia a fare sistema sul fronte marittimo. Il commento di Caffio
Ocse 2025, l’Italia resta indietro sul fronte dei salari reali. Perso il 7,5%
Marco Croatti senatore riminese del MoVimento 5 Stelle al ritorno in Italia: "Ora fronte unito per liberare tutti gli attivisti" - facebook.com Vai su Facebook
Ha taciuto sul Green Pass e su Stellantis, ha firmato contratti a 5 euro e non ha detto una parola quando i suoi amici abolivano l’articolo 18. Landini abbassava la testa di fronte alla sinistra, alza le penne solo di fronte al Governo di Giorgia Meloni. Che brutto d - X Vai su X
Fronte Est, l’Italia manda gli Eurofighter - Intanto Polonia e Bielorussia vietano qualsiasi volo privo d’identificazione radar e contatto radio con gli enti di contr ... Lo riporta panorama.it
Fronte est, per Roma tra le ipotesi rafforzamento contingente - L'Italia non esclude di rafforzare il contingente dispiegato lungo il fronte est dei confini Nato. Come scrive ansa.it