Fronte Est l’Italia manda gli Eurofighter

Cambio di assetto per la missione Nato Eap (Enhanced Air Policing), appunto di Polizia aerea, in corso ai confini Est dell'Europa. Rientreranno in Italia gli F-35 impegnati nel ruolo di intercettori e saranno sostituiti con gli Eurofighter, anche questi utili per la sorveglianza e la difesa dei confini orientali. Con la cerimonia del passaggio di consegne si è infatti conclusa la missione del "Task Group Lighting" che ha operato per due mesi in Estonia con i Joint Strike Fighter, missione per la quale sono state compiute oltre 150 sortite per un totale di circa 300 ore di volo. Durante i voli sono state condotte numerose intercettazioni di velivoli non identificati ed è stato impiegato anche il velivolo Gulfstream G-550 Caew in forza con la nostra Aeronautica ed equipaggiato per la sorveglianza aerea e le attività di ricerca econtrollo, nonché il sistema missilistico SampT per la protezione da effettori come missili e altri velivoli.

