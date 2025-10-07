Frode all' Unione europea denunciati 48 imprenditori agricoli

Frode ai danni dell'Unione europea, nei guai 48 imprenditori agricoli per truffa aggravata. Sequestri per oltre 17 milioni di euro. Sono questi i numeri più significativi di un'indagine condotta dalle fiamme gialle di Padova, che ha interessato tutto il territorio veneto.Clicca qui per iscriverti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

