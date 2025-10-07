Frode all’Unione europea | denunciati 48 imprenditori agricoli indagini anche in Abruzzo

Coinvolge anche l'Abruzzo l'operazione della guardia di finanza del comando provinciale di Padova che ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal gip del tribunale di Padova per 17,2 milioni di euro. Un'indagine complessa quella che ha permesso di deferire alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Maxi-frode ai danni dell'Unione europea: anche agricoltori abruzzesi tra i 48 denunciati, sequestri per 17,2 milioni di euro [VIDEO]

