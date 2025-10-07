Frieden Premier Lussemburgo | Sanzioni non a Israele ma a Governo Netanyahu – Il video
(Agenzia Vista) Strasburgo, 07 ottobre 2025 "Sosteniamo le sanzioni non contro Israele, ma contro il governo del primo ministro Netanyahu, che non rispetta il diritto internazionale umanitario". Lo ha affermato il primo ministro del Lussemburgo Luc Frieden, intervenendo in replica al dibattito in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. Frieden ha richiamato la necessità di "costruire la solidarietà di fatto" in Europa "sulla base di alcuni principi: stabilità, valori e competitività". Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Parlamento Ue: Frieden (premier Lussemburgo) ricorda le vittime del 7 ottobre. “Giusto riconoscere lo Stato di Palestina” - (Strasburgo) Nel suo discorso al Parlamento europeo, il premier lussemburghese Frieden ha riservato un passaggio all’attualità: “Nel secondo anniversario del terribile attacco terroristico contro Isra ... Riporta agensir.it