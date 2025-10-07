Frieden Premier Lussemburgo | Ravviviamo i valori dell' Ue libertà democrazia stato di diritto

Iltempo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Strasburgo, 07 ottobre 2025 “Intere generazioni non avrebbero potuto immaginare questo momento: un primo ministro lussemburghese che si rivolge, su suolo francese, in una città un tempo tedesca, ai rappresentanti eletti di 27 Paesi europei, uniti da trattati e istituzioni, ispirati da sogni e ambizioni comuni. La guerra è stata sostituita dalla pace. La stagnazione dalla prosperità. E le ideologie totalitarie dalla democrazia liberale. Purtroppo, oggi ci troviamo in un nuovo momento cruciale, di fronte a forze che stanno rimodellando il nostro mondo: disordini internazionali, rivoluzione tecnologica, cambiamenti economici, cambiamenti climatici e movimenti migratori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

frieden premier lussemburgo ravviviamo i valori dell ue libert224 democrazia stato di diritto

© Iltempo.it - Frieden (Premier Lussemburgo): Ravviviamo i valori dell'Ue, libertà, democrazia, stato di diritto

In questa notizia si parla di: frieden - premier

frieden premier lussemburgo ravviviamoFrieden (Premier Lussemburgo): Ravviviamo i valori dell'Ue, libertà, democrazia, stato di diritto - “Intere generazioni non avrebbero potuto immaginare questo momento: un primo ministro lussemburghese che si rivolge, su suolo francese, in una città un tempo tedesca, ai rappresentanti eletti di 27 Pa ... Si legge su ilgiornale.it

frieden premier lussemburgo ravviviamoFrieden (Premier Lussemburgo): "Sanzioni non a Israele, ma a Governo Netanyahu" - "Sosteniamo le sanzioni non contro Israele, ma contro il governo del primo ministro Netanyahu, che non rispetta il diritto internazionale umanitario". Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Frieden Premier Lussemburgo Ravviviamo