Freeze | Elia Rispo e l’onnipresente Paolantoni tra i concorrenti di stasera

Quarto appuntamento questa sera, martedì 7 ottobre, alle 21.20 su Rai 2 con Freeze – Chi Sta Fermo Vince!, lo show condotto da Nicola Savino con Rocío Muñoz Morales. Come sempre, dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli otto celebrità chiuse in una stanza cercheranno di restare immobili qualunque cosa accada. Quando Nicola Savino annuncerà il momento Freeze, i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. A metterli alla prova, una serie di situazioni e provocazioni pensate per testare il loro sangue freddo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Freeze: Elia, Rispo e l’onnipresente Paolantoni tra i concorrenti di stasera

