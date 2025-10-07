Freeze | Elia Rispo e l’onnipresente Paolantoni tra i concorrenti di stasera

Quarto appuntamento questa sera, martedì 7 ottobre, alle 21.20 su Rai 2 con Freeze – Chi Sta Fermo Vince!, lo show condotto da Nicola Savino con Rocío Muñoz Morales. Come sempre, dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli otto celebrità chiuse in una stanza cercheranno di restare immobili qualunque cosa accada. Quando Nicola Savino annuncerà il momento Freeze, i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. A metterli alla prova, una serie di situazioni e provocazioni pensate per testare il loro sangue freddo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Freeze: Elia, Rispo e l’onnipresente Paolantoni tra i concorrenti di stasera

In questa notizia si parla di: freeze - elia

Freeze, Antonella Elia e Nicola Ventola proveranno a star fermi nel game di Rai 2

Freeze: Elia, Rispo e l’onnipresente Paolantoni tra i concorrenti di stasera

Le succede di tutto, ma lei? Immobile! Antonella Elia, la regina del ghiaccio di #Freeze Tutti i martedì ore 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay! - X Vai su X

DOMANI SU RAI 2 ORE 21.20 #freeze Rai2 #antonellaelia #tv - facebook.com Vai su Facebook

Freeze, Antonella Elia e Nicola Ventola proveranno a star fermi nel game di Rai 2 - Freeze – Chi Sta fermo vince ecco chi sono i concorrenti della quarta puntata in onda su Rai 2 martedì 7 ottobre ... Riporta msn.com

Freeze–Chi sta fermo vince!/ Diretta 7 ottobre 2025: da Antonella Elia a Nicola Ventola, tutti gli ospiti - Chi sta fermo torna in onda con una nuova puntata con la conduzione di Nicola Savino e Rocio Munoz Morales: ecco tutti gli ospiti. Si legge su ilsussidiario.net