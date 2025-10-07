Freeze – Chi sta fermo vince | anticipazioni ospiti cast della quarta puntata

Tpi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni, cast, giudici, quante puntate e streaming. Questa sera, martedì 7 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli va in onda la quarta puntata di Freeze – Chi sta fermo vince!, il nuovo divertente show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (ospiti, cast e giudici). Freeze è l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL – Chi ride è fuori. Anche qui, il meccanismo è tanto semplice quanto imprevedibile: otto celebrità chiuse in una stanza si sfidano a restare immobili qualunque cosa accada. 🔗 Leggi su Tpi.it

freeze 8211 chi sta fermo vince anticipazioni ospiti cast della quarta puntata

© Tpi.it - Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni (ospiti, cast) della quarta puntata

In questa notizia si parla di: freeze - fermo

Freeze – Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales stasera su Rai2: ospiti e anticipazioni della prima puntata del 16 settembre 2025

Freeze – Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales stasera su Rai2: ospiti e anticipazioni della prima puntata del 16 settembre 2025

Rocío Muñoz Morales e Nicola Savino conducono su Rai 2 Freeze – Chi sta fermo vince! Ospiti del 16 settembre

freeze 8211 sta fermoOggi su Rai 2 torna “Freeze–Chi sta fermo vince!”: le anticipazioni del game show - ": le anticipazioni del game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Segnala corrierenazionale.it

freeze 8211 sta fermoDiretta Freeze – Chi sta fermo vince! Oggi 30 settembre 2025/ Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello in puntata - Oggi 30 settembre: nervi saldi o scivoloni imbarazzanti? Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Freeze 8211 Sta Fermo