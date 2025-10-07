Freeze Antonella Elia e Nicola Ventola proveranno a star fermi nel game di Rai 2

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli ospiti del programma condotto da Nicola Savino e Rocio Munoz Morales anche Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

freeze antonella elia e nicola ventola proveranno a star fermi nel game di rai 2

© Gazzetta.it - Freeze, Antonella Elia e Nicola Ventola proveranno a star fermi nel game di Rai 2

In questa notizia si parla di: freeze - antonella

freeze antonella elia nicolaNicola Savino da Antonella Clerici per promuovere Freeze ma anche per sostenere Rocio - Nicola Savino ospite a E' sempre mezzogiorno abbraccia Antonella Clerici e racconta di Freeze e Rocio Munoz Morales ma non solo ... Come scrive ultimenotizieflash.com

Freeze, cosa sapere sul game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales - Debutta su Rai 2, martedì 16 settembre, il game show che adatta l'omonimo show giapponese. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Freeze Antonella Elia Nicola