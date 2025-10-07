Freedom Flotilla e Thousand Madleens verso Gaza | Domani arriveremo nella zona in cui Israele potrebbe attaccarci Ue e Onu garantiscano la nostra sicurezza

Mancano 24, al massimo 36 ore. La missione organizzata da Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza per tentare di rompere il blocco navale israeliano e raggiungere la Striscia sta per arrivare a ridosso della “zona rossa”, il tratto di mare nel quale Tel Aviv potrebbe intervenire come fatto nel caso della Global Sumud Flotilla. Ora il gruppo di 9 barche si trova nelle acque antistanti l’ Egitto, tra Alessandria e Port Said. “La missione procede – racconta al Fatto Vincenzo Fullone, portavoce italiano della Conscience, la nave da 68 metri ammiraglia della flotta – Abbiamo scelto di fermarci per non arrivare in quelle acque il 7 ottobre per evitare che la missione potesse essere considerata una provocazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Freedom Flotilla e Thousand Madleens verso Gaza: “Domani arriveremo nella zona in cui Israele potrebbe attaccarci. Ue e Onu garantiscano la nostra sicurezza”

