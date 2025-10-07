Free Gaza sul Pirellone la Lega chiede la censura dei consiglieri Majorino e Paladini | cosa succede

I consiglieri regionali Pierfrancesco Majorino (Pd) e Luca Paladini (Patto Civico) hanno proiettato la scritta Free Gaza sulla facciata di Palazzo Pirelli di Milano con l'obiettivo di lanciare un messaggio di pace, "un urlo di indignazione non violento" di fronte al "genocidio che si sta consumendo a Gaza". Oggi, martedì 7 ottobre, la Lega ha presentato una mozione per chiedere la "censura per la proiezione di una scritta non autorizzata e azioni conseguenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: free - gaza

Turchia, messaggi di solidarietà ai palestinesi nel comune di Kocaeli, "Free Gaza" sul semaforo verde e "Stop Israel" su quello rosso - VIDEO

Venezia 82, standing ovation per il Leone d'Argento a The Voice of Hind Rajab, la regista Hania: "Basta con le atrocità a Gaza, Free Palestine" - VIDEO

Mostra la bandiera della pace con la scritta Free Gaza: “Presenza non gradita”

PALESTINA E NO TAV, CHIUSO IL CARREFOUR DI CHIANOCCO: "HANNO LA CODA DI PAGLIA, FREE GAZA!" https://www.valsusaoggi.it/palestina-e-no-tav-chiuso-il-carrefour-di-chianocco-hanno-la-coda-di-paglia-free-gaza/ Foto Notavinfo Notav - facebook.com Vai su Facebook

Anche oggi in piazza per #Gaza ! Free Palestine #alleanzaverdisinistra - X Vai su X

“Free Gaza” sul Pirellone, la Lega chiede la censura dei consiglieri Majorino e Paladini: cosa succede - I consiglieri regionali Pierfrancesco Majorino (Pd) e Luca Paladini (Patto Civico) hanno proiettato la scritta Free Gaza sulla facciata di Palazzo Pirelli ... Secondo fanpage.it

Mozione in Regione per 'Free Gaza' sul Pirellone: "Un gesto grave e scorretto" - Ancora polemiche sulla scritta ‘Free Gaza’ apparsa lunedì scorso sulla facciata del Pirellone a Milano. Lo riporta milanotoday.it