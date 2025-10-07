Free Gaza sul Pirellone la Lega chiede la censura dei consiglieri Majorino e Paladini | cosa succede

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I consiglieri regionali Pierfrancesco Majorino (Pd) e Luca Paladini (Patto Civico) hanno proiettato la scritta Free Gaza sulla facciata di Palazzo Pirelli di Milano con l'obiettivo di lanciare un messaggio di pace, "un urlo di indignazione non violento" di fronte al "genocidio che si sta consumendo a Gaza". Oggi, martedì 7 ottobre, la Lega ha presentato una mozione per chiedere la "censura per la proiezione di una scritta non autorizzata e azioni conseguenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

